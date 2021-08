Scarlett Johansson sai koomikust abikaasaga pisipoja vanemateks

Lapse sünni kinnitas väljaandele People paari esindaja Marcel Pariseau. Tegu on " Musta lese " teise lapsega. Tal on eelmisest abielust prantslase Romain Dauriaciga kuueaastane tütar Rose Dorothy Dauriac.

SNLi täht Jost avaldas alles eelmise nädala Ridgefield Playhouse'i esinemise ajal, et tema ja Johansson saavad ühise lapse vanemateks. "Me ootame last, see on põnev," ütles ta publikule esinemise ajal.