Karl-Robert Saaremäe: kõige tänamatum asi on see, kui näitleja peab oma rolle võrdlema

„Kõige tänamatum asi on see, kui näitleja peab oma rolle võrdlema. Olen mõlemas rollis olemas ja ma küll ei oska öelda, kumba oli parem teha. Kuna ma pean teatrit ikkagi oma põhitööks, siis on väga hea meel, et mul on olnud õnne mängida väga paljudes eripalgelistes lavastustes. Teatud määral on see seotud sellega, et olen vabakutseline ja saan laias laastus ise valida, mida võtta, mida jätta,“ arutleb noor näitleja.