Afganistani sõjaveteran Riho Kurisoo Kabuli vallutamisest: see anti põhimõtteliselt neile kandikul kätte ja nüüd on kamp pätte linnas!

Taliban tituleerib ennast võitjaks ja Riho arvates on see praeguses olukorras ka õigustatud, kui sõjaväelised ühtegi pauku vastu ei tee. Ta usub, et olukord läheb nüüd palju hullemaks, kui religioonipolitsei hakkab kaikaga ringi käima ja inimesi hukkama. Riho sõnul tehakse Talibani võitlejal ja afgaanil vahet selle järgi, et tavaline afgaan käib paljajalu või plätudega, aga Talibani võitleja on riietatud musta ja kannab kinniseid jalanõusid. Riho arvab, et Talibani võitlejad tahavad laiska elu, et neile antaks vabalt naisi, raha ja relvi. “Ütleme nii, et kamp pätte linnas jälle,” nendib mees.