Liis Lusmägi lahkub "Duublist": naljaga pooleks on põhjused Helmed, kortsud ja küttehinna tõus

"Ja saigi läbi üks kena etapp minu elus," teatas Lusmägi eile Facebookis. "Võib öelda, et asi on lõpetatud. The end. Alles on jäänud rohke teadmistepagas, vankumatu eetrinärv, säravad silmad ning oskus olla olemas."

"Ma ei ole kurb. Olen kogemuse eest tänulik. Olen asjade käiguga rahul ja virisemine oleks kurjast. Hästi sai tehtud ja õigel ajal lõpetatud."

"Mulle on igasuguseid küsimusi esitatud, et miks? Naljaga pooleks on põhjused Helmed, kortsud ja küttehinna tõus. Aga tegelikult on kõik hästi. Tulevikuvisioon on fokusseeritud ja asjad on väga optimistlikud. Töötegemise isu on ja jääb alati."

Töö oli veel viimane asi, mis Lusmägi pealinnas hoidis. Ta müüs mõned kuud tagasi Peetris asuva korteri, mille hinnaks oli 225 000 eurot, ning kolis kogu täiega Lääne-Virumaale.

"Oleme aru saanud, et oleme pigem majainimesed. Seega peaks uus kodu olema maja, ruumikas paarismaja või ridaelamu­boks. Maakodus on vajalikud tingimused meil olemas ja suvel on lastel seal väga lõbus," lausub Liis.

Liis on varem rääkinud plaanist kolida sügisel mõneks ajaks Hispaaniasse.

Juttu on olnud ka sellest, et TV3 uudistetoimetuse juhi kohalt lahkub ka Mart Mardisalu, kes läheb perega Gruusiasse, aga kuna talle siiamaani pole asendust leitud, siis jätkab Mardisalu sellel ametikohal. Teda näeb endiselt ka ekraanil, olles "Seitsmeste uudiste" ankur.