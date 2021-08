Tuuli-Ann Freienthal uuest saates: mind ähvardati, et kui tahan elada, siis võiksin selle loo oma saatesse võtmata jätta

"Juhtumite valimine oli korralik väljakutse. Helistasin kadunute lähedastele ja uurisin, kas ja mis tingimustel inimesed oleksid valmis rääkima. Üks kõne oli selline, et kui telefoni ära panin, istusin tükk aega tardunult ja mõtlesin, et kas mul oli vaja end sellisesse kriminaalsesse jamasse mässida. Mind ähvardati ja öeldi, et kui tahan ise elada, siis võiksin heaga selle loo oma saatesse võtmata jätta, sest antud isik ei ole ilma põhjuseta kadunud," ütles Tuuli-Ann Maalehele antud intervjuus.