Karmen Mai Karus sai saatejuhtimise debüüti tehes iseseisva Eesti noorimaks saatejuhiks

TV3 loovjuht Urmas Eero Liiv (54) sõnas Kroonikale, et tavaliselt nii noorena sellise suure telekanali uudiste saatejuhiks tänapäeval enam nii lihtsalt ei saa. Liiv lisas, et pigem oli noorte saatejuhtide küllus 90-ndatel. Urmas Eero sõnul on Karmenile antud teletööd teha võimaldav andekuse geen, mis lubab tal edukalt teletööd teha ning ennast saatejuhina proovile panna ka tulevikus.