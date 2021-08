Sylvester Stallone paneb 85 miljoni dollarise häärberi uuesti müüki

Näitleja kaheksa toa ja üheksa vannitoaga häärber, mis on ta koduks olnud 90-ndatest alates, on taas müügil sama hinnaga, mis mitu kuud tagasi – 85 miljonit dollarit.

Esialgu pani ta maja müüki 110 miljoni dollariga, kuid kui keegi selle vastu huvi ei tundnud, langetas ta hinda 25 miljoni dollari võrra. Peale seda ei tulnud häärberile ikka veel ühtegi pakkumist, mistõttu Stallone otsustas selle turult maha võtta. Nüüd on asjalood teistsugused, sest Lõuna California kinnisvaraturul käib praegu kauplemine kõrgemate hindadega kui kunagi varem. Sylvesteril on hea võimalus, et seekord keegi selle elamu ka ära ostab.