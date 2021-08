Täna algab Sack von Soundi muusikafestival, kus saab kuulda Draakoneid, Smilersit, Gunnar Grapsi loomingut ning Karen Souzat

Festival saab avapaugu Ewert and the Two Dragons, Kristjan Järvi ning ÜENSO suurkontserdiga. Oodata võib põnevad seadeid, laias ning suures formaadis, mis kõlavad sellises kujus ning vormis esmakordselt. Reedel, 20. augustil on päev sisustatud tasuta kontsertidega, sh. astub üles näiteks armastatud ansambli Smilers. Õhtu lõpetab ainulaadne Gunnar Grapsi 70. sünniaastapäevale pühendatud Gala, kus astub üles Gerli Padar, Kristjan Kasearu, Vaiko Eplik ning Gunnar Grapsi enda hologramm.

Festivalile paneb punkti Argentiinast pärit jazzi- ja bozzanova legend Karen Souza, kes annab Eestis oma Baltikumi ainsa kontserdi. Souza repertuaar koosneb armastatud lugudest nagu näiteks "Every Breath You Take", "Creep", "Tainted Love", "Wicked Game", mis on pandud moodsasse uude vormi ning mille ühendavaks märksõnaks on romantika. Esineja on saabus täna Eestisse ja ei jõua ära oodata kohtumist kohalike kuulajatega.

Kõik kontserdid toimuvad Saku mõisapargis. Kontserdiala on kaetud suure varjualusega, mis katab nii esinejad kui külastajad – seega isegi kui vihma kallab, saab mõnusalt kontserti nautida. Tasuta kontserdile piletite eelmüüki ei toimu, tasulisele kultuuriprogrammile on piletid saadaval Piletitaskust, eelmüügis on pilet odavam kui kohapeal.

Kõikidele kontsertidele kaasa arvatud tasuta kontsertidele tagab sissepääsu digitaalse tervisesertifikaat, mis tõendab COVID-19 vastu vaktsineerimist, viiruse läbipõdemist või negatiivset testi. Tõendi saad luua patsiendiportaalis digilugu.ee. QR koodi saab salvestada telefoni või printida välja ning see kehtib koos isikut tõendava dokumendiga. Lisaks on võimalik kohapeal teha 8-euro eest kiirtest, mille tulemused saab 15 minutiga.

