FOTOD | Piilu, mis toimus Argentiina jazzi legendi Karen Souza proovis

Tema albumid "Essentials" on samuti äärmiselt edukad ning sisaldavad aegumatuid uusversioone kaasaegsetest poplugudest. Tuntuimate coverite hulka kuuluvad näiteks "Every Breath You Take", "Creep", "Tainted Love" ja teised muusika klassikud, mis tulevad esitlusele suurejooneliselt orkestriga Saku kontserdil. Tegu on ainulaadse ja kordumatu elamusega, sest esmakordselt tuleb täispikk kontsert, kus looming esitatakse eksklusiivselt orkestriga.