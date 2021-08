Tuntud Eesti artistide koostöös valmis taasiseseisvumispäevaks suurejooneline teos laulvast revolutsioonist!

"Ma loodan, et kui seda teemat noortele kättesaadavamaks teha, siis see avardab nende silmaringi tolle aja kohta. Kuigi taasiseseisvumine toimus alles 30 aastat tagasi, tundub see praegu nagu väga kauges minevikus olevat. Eks ma olen sellest ajast nii palju teadlik kui vanavanemad ja vanemad rääkinud on," arvab solistidest noorim, 15- aastane Sireli Salum. "Mulle meeldib oma laulusõnade juures eelkõige see, et paljugi seostub mu oma vanusega, sest olen juba iseseisvas Eestis sündinud. Minu osa on justkui selline esmakordne lootuskiir selles loos. Need on helged ja võimsad mõtted ning mul on suur au selles projektis kaasa teha, sest see tähtpäev on Eesti rahva jaoks väga tähtsal kohal," lisab neiu.

"See lugu tõi meelde need unustamatud ajad ja selle tunde kui me 87. ja 88. laulsime teiste lauljatega koos isamaalisi laule. Ma ei arvanud hetkekski, et "Ükskord niikuinii" jääks mingilgi moel omaaegsele kvaliteedile alla. Oli ka põnevus, et mida siis noored teevad, kes seda aega pole näinudki," sõnab legendaarne Ivo Linna. "Ka loo sõnad on väga õiged: nendes ei ole aetud taga liigset ilutsemist, vaid on räägitud asjadest nii nagu need olid. Mul ei olnud üldse mingit küsimust, kas selles projektis osaleda või mitte, sest seda eestlust ja Eesti vaimu peab hoidma. Eriti tore on just see, et noored on lipu üle võtnud ja kui minuvanustest veel abi on, siis on see suur au." Pärast mõttepausi lisab Ivo veel: "See lugu on nii võimsa ja meeldejääva viisiga, et võiks kaunistada järgmist suurt üldlaulupidu."