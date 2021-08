FOTO | Rõõmsad uudised: märulistaar Jason Stathami supermodellist kihlatu on beebiootel

Modell postitas Instagrami mitmeid pilte oma erinevatest riietustest, millest üks paljastas suure beebikõhu. Juurde on lisatud ka teemaviide "round 2" ehk teine raund, mis vihjab sellele, et perre on sündimas teine laps.

Huntington-Whiteley ja Statham on olnud koos alates 2010. aastast ning nad kihlusid viis aastat tagasi. Nende peres kasvab poeg Jack. Paar on varem öelnud, et nad ei kiirusta abielluma, sest nende jaoks ei ole see prioriteediks.