VIDEO | Roosiaias pidas kõne kultuuritegelane Mari Kalkun: küllus, milles elame, on hakanud töötama me vastu

Parim viis õppida üht laulu on suulise pärimuse teel ehk siis lihtsamalt öeldes – keegi õpetab selle sulle. Regilaul „Mets üheskoos” on õpitud just nõnda, sõbralt, ühel pikal autosõidul, kus me muudkui laulsime ja avastasime, et laulul on võime painutada aegruumi, muuta aja kulgu – aeglustada või kiirendada seda, teha teekonda lühemaks. Laul on muistne maagiline tööriist, mis on me kõigi käsutuses. Iga kord, kui laulan Tokyos, Tallinnas või kuskil mujal ilma pääl, püüan mingil kombel edastada ja tõlkida seda pehmet, looduslähedast loomulikku elutunnetust, millest tundub, et laias maailmas on puudus – ja mind kutsutakse ikka ja jälle tagasi. See laul on metsast ja metsapuudest, ütleb, et inimesed on kui puud – igaüks isemoodi, aga saavad ometi kasvada metsana, üksteist põlgamata ja kokku hoides.