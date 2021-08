FOTO | Priit Võigemast võttis roosiaia vastuvõtule kaasa oma lapseootel kallima

Kroonika uuris alles hiljuti näitleja Priit Võigemastilt, et kas kuuldused lapse saamisest vastavad tõele, mispeale Võigemast ütles põgusalt: "Jah, kuid rohkem ma seda teemat ei kommenteeri!" Seda mitmes kuu või millal võiks ilmakodanikku näha me paraku ei tea.

Kuuma paari lähenemine sai alguse 2019. aasta alguses Ugalas esietendunud muusikali "Once" ("Ükskord") proovides. Laura ja Priit mängisid muusikalis peaosi, armastajapaari. Ennekõike mängis teineteise leidmise juures muidugi rolli vastastikune sümpaatia ja sobivus, kuid suunavaks osutus kahtlemata ka John Carney mängufilmil põhinev muusikal – see on ju lugu üksindusest, kirest ja lootustest.