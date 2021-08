Toona ETV kultuurisaadete toimetaja ja juhina ametis olnud Johannes Tralla sõudis abieluranda 2011. aastal, kui võttis naiseks oma kauni tüdruksõbra, Rahvusooper Estonia baleriini ja lavastaja Oksana Titova.

Nüüd selgub, et kahte last kasvatanud abikaasade teed on paraku lahku läinud...