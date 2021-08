Juba jälle! 77-aastane Pink Floydi ninamees Roger Waters kihlus viiendat korda

Page Sixile lähedalseisev isik mainib, et 77-aastane Waters käis eelmine nädal Haptonis õhtust söömas, kus söömakaaslastele tutvustas mees oma naist kui uut kihlatut.

Allikate sõnul on tegu sama naisega, kes ilmus Watersi kõrval punasele vaibale 2019. aastal Veneetseia filmifestivalil, kui esitleti Watersi kontserfilmi "Us + Them".