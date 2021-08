Üllatus missugune: miljardär Kylie Jenner ootab teist last

24-aastane miljardär on rase ning ootab oma teist last koos oma kokku-lahku armastuse räppar Travis Scottiga. Kuuldust kinnitavad väljaandele mitmed allikad.

Paaril on hetkel kolmeaastane tütar Stormi ning Jenner on varasemalt vihjanud tõsiasjale, et nad kindlasti tahaks kaaslast väikesele tütrele.