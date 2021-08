Tohoh! Koit Toome tuntud legendaarsed hitid saavad uue kuue sümfooniaorkestri esituses

Koit Toome on Eesti üks tuntumaid ja armastatumaid muusikuid, keda teame nii muusikali- kui ka Eurovisiooni lavadelt, diskobandist Code One, kaunitest duettidest aga ennekõike eduka sooloartistina. Augustikuu õhtul lisab Koit Toome legendaarsetele hittidele emotsionaalset sügavust mahe sümbioos sümfooniaorkestriga. "Hea orkestreerigu aluseks on väga hea kompositsioon ja Koidu lugude puhul on väga raske leida kehva pala, üks hitt ajab teist taga" iseloomustab kontserti Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestri dirigent Martin Sildos.

Kultuurikatla Black boxis 24. augustil toimuval kontserdil kõlavad nii Code One repertuaarist tuntud "On küll hilja" ja "Vikerkaar", Eurovisioonilavadelt tuttavad "Mere lapsed", "Verona" ja "We Could Have Been Beautiful" aga ka "Mälestused", "Rannamaja", "Kaugele siit" ja paljud teisedhitid, mis Martin Sildose, Andrus Rannaääre, Riivo Jõgi ja Siim Aimla käe läbi on saanud uued seaded. Dirigent Martin Sildose sõnul annavad sümfooniaorkestri seaded Koit Toome lugudele palju juurde nii emotsionaalselt kui ka kõlavärvingute ja uute nüanssidega.