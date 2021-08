Sotsiaalmeedias mitteaktiivne Angelina Jolie otsustas üllataval põhjusel luua ametliku Instagrami konto

Nimelt otsustas Jolie liituda reedel Instagramiga, lisades sinna ühe esimese postituse juurde kirja, mille ta sai teismeliselt Afganistani tüdrukult. Kirjas on toodud, et tüdruk väljendab muret ja hirmu Talibani võimu all elades. "Me oleme taas vangistatud," kirjutab tüdruk.

"Enne Talibani tulekut oli meil kõigil õigused. Me olime võimelised end vabalt kaitsma kõikvõimalike õiguste eest. Kuid kui nemad tulid, oleme me kõik hirmul ning ka meie unistused on kadunud," täiendab tütarlaps.

Jolie, kes muu hulgas on saadik United Nation Refugee Agency'is, kirjutas tekstina juurde, et kavatseb erinevaid lugusid jagada kõigiga üle maailma, kes reaalselt võitlevad inimõiguste eest.

"Ma olin Afganistani piiril kaks nädalat enne 9/11, kus ma kohtusin Afganistani pagulastega, kes olid lennanud Talibani. See kõik oli kakskümmend aastat tagasi. Kõike seda on väga valus vaadata, et afgaane pole siiani ümberasustatud," märgib Jolie.