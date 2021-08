Inim-Barbie'ina tuntud Jessica Alves võtab ette riskantse operatsiooni: soovin transsoolise naisena teha ajalugu!

Telenäona tuntud Alves väidab, et pärast operatsiooni hakkavad tal olema ovulatsioonid ning tal on võimalik vahekorra käigus saada ka laps. Sellegipoolest on arstid veidi kahtlevad, sest emakat ei ühendata munajuhadega.

Jessical on võimalik rasedaks jääda katseklaasi meetodi abil, kui ta otsustab läbi teha 30 000 naela maksva siirdamise. Paraku pole siiani olnud ühtki edukat operatsiooni emaka siirdamise vallas, mis oleks mõnele transsoolisele naisele niiöelda tulemust andnud. Samas väidab Alves ise, et väga paljud naised on Brasiilias salaja selle operatsiooni läbi teinud.

Staar lisab, et tema doktor, kes palub anonüümsust, on operatsiooniga küll nõus, kuid arstid peavad langetama otsuse, et tegu oleks ikkagi turvalise lõikusega.

Muu hulgas loodab Alves, et tal oleks ikkagi võimalik pärast emaka siirdamist rasedaks jääda.