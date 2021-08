VIDEO | Rohkelt hitipotentsiaali: Vanilla Ninja avaldas uue singli video

Sotsiaalmeedias kiidavad fännid, et on tore näha, kuidas nelik on tagasi hea muusikaga. Antud video võeti üles Tallinnas.

"Meil on nii hea meel, et "The Reason Is You" jõuab kuulajateni just täna, Eesti taasiseseisvumispäeval, sest selle laulu video on meie esimene rahvusvahelisele turule suunatud muusikavideo, mis filmitud Eestis," rääkis bändi liige Piret Järvis-Milder paari päeva eest. "The Reason Is You" video on üles võetud Kultuurikatla katelde saalis ning ehkki klipi režissööriks on sakslane Oliver Sommer, siis võttemeeskond koosnes enamjaolt eestlastest.

Möödunud aastal teatas Vanilla Ninja, et on pärast viieteistaastast pausi tagasi. "Oleme koos David Brandesega töötanud uue muusika kallal ja erilise üllatusena on see, et Triinu on taas bändiga liitunud," kirjutas Piret Järvis-Milder oma sotsiaalmeediapostituses toona.

Bändi esimene uus singel "Gotta Get It Right", mille nad salvestasid oma kunagise mänedžeri David Brandesega, ilmus tänavu veidi enne jaanipäeva.

Vanilla Ninja tuli kokku 2002. aastal. Sinna kuulusid Lenna Kuurmaa (35), Katrin Siska (37), Piret Järvis-Milder (37) ja Maarja Kivi (35). Maarja lahkus bändist aastal 2003, kui jäi lapseootele. Maarja asemel liitus Vanilla Ninjaga Viljandist pärit Triinu Kivilaan (32). Comeback'i teebki bänd koosseisus Lenna, Katrin, Piret ja Triinu.