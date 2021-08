Järjekordne tüli kuningakojas! Camilla on Meghani peale tulivihane

Prints Harry on tänavu avalikult nentinud, et isa Charles ei vastanud enam ta kõnedele pärast seda, kui Harry ja Meghan USAsse kolisid ja kuninglikele kohustustele selja pöörasid.

Üks allikas aga rääkis väljaandele Telegraph, et omavahel ei saa enam läbi ka Camilla ja Meghan. "Arvan, et hertsoginna ei andesta Meghanile mitte iialgi," väitis ta.

Tegu on kannapöördega. Kuigi paljud kuningliku perekonna liikmed olid Meghani suhtes umbusklikud juba mitu aastat tagasi, siis Camillaga oli teine lugu. 2019. aastal rääkis üks peretuttav Vanity Fairile: "Camilla ja Meghan meeldivad teineteisele. Nende läbisaamises on soojust ning toetust. Camilla on Meghanit väga palju aidanud."

Kõik aga oli fassaad. Oprahile antud intervjuus pajatas Meghan, kuidas tundis end kuningliku perekonna juures isoleeritud ning õnnetuna, ta viitas, et tal olid isegi suitsiidsed mõtted.

Harry aga on intervjuudes viidanud, et isa katkestas temaga suhted. Ta nentis, et on haiget saanud. Harry on isegi võrrelnud elu kuninglikus peres filmiga "Trumani sõu" ja loomaaiaga. Loomulikult kurvastavad säärased sõnavõtud prints Charlesi ja ka Harry venda Williamit. Viimased on avalikest pahameeletormidest siiski hoidunud.

Charlesi biograaf Jonathan Dimbley aga lajatas hiljuti, et Harry ja Meghan on õelad ja mõtlevad vaid enda peale, vahendab The Sun. Ta märkis, et abielupaar kahjustas nii kuningannat kui ülejäänud kuninglikku perekonda.