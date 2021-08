VIDEO | Kim Cattrall tähistas 65. sünnipäeva! Fännid pisut nukrad: miks sind "Seksi ja linna" uusversioonis ei näe?

Fännid soovivad talle Instagrami postituse all õnne. Loomulikult kõlab mitmetes kommentaarides vastu, kui kaunis Cattrall jätkuvalt välja näeb.

Kui vaadata tema sotsiaalmeedia postitusi, jääb silma seegi, et paljud fännid kirjutavad nende all, et on nukrad, et Cattralli ei näe "Seksi ja linna" seriaali uutes osades. Viidatakse, et just Samantha oli kõige ägedam tegelaskuju.

Cattrall pole kõrvalejäämist avalikult kommenteerinud. On ringelnud kuulujutud, et ta ei naase tema ja Sarah Jessica Parkeri vahelise tüli tõttu, ent telekanali esindaja on väitnud, et põhjuseks see, et sõprus võib elus otsa saada.

HBO Maxi programmijuht Casey Bloys selgitas, et uusversiooni loomingulised juhid Parker ja stsenarist Michael Patrick King on rõhutanud, et nad ei soovi täpselt sama seriaali uuesti teha. "Nad ei taha öelda, et need karakterid hakkavad uuesti läbi elama oma 30ndaid. See on peamiselt lugu 50ndates eluaastates naistest, kes peavad tegelema asjadega, millega samas vanuses inimesed tegelevad," selgitas Bloys.

"Nagu ka päriselus, siis inimesed tulevad su ellu ja inimesed ka lahkuvad," lisas Bloys.

Ka Parker on üritanud kummutada kuulujutte nende tülist. "Ei, ma ei suhtu temasse halvasti. Mina pole kunagi seda öelnud ja ei ütleks ka. Samantha ei ole osa sellest loost, aga ta jääb alatiseks osakeseks meist... Ükskõik, kus me oleks või mis me teeks," ütles Carriet kehastav näitlejatar sotsiaalmeedias vastusena fännile, kes väitis, et naistevaheline tüli on Cattralli lahkumise põhjus.

Tülist saab pikemalt lugeda Kroonika artiklist.