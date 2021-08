Vägistajaks ja pedofiiliks tembeldatud Iraj Zand: mulle on tänaval isegi näkku sülitatud!

"Need neli aastat minu elust on kaotatud aeg, mida ma enam tagasi ei saa," märkis ta. "Mulle on Tallinnas tänaval näkku sülitatud. Mind on solvatud ja nimetatud nimedega, mida on raske ette kujutadagi," rääkis ta.

Zand märkis Katrin Lusti kohta, et too pingutab, aga liiga palju.

Eesti Ekspress kajastas mõni aeg tagasi, et Harju Maakohus otsustas rahuldada Zandi hagi "Kuuurija" saatejuhi Katrin Lusti vastu. Muuhulgas peavad nii Lust kui telejaam TV3 maksma Zandile valuraha. Mõlema puhul on summaks 10 000 eurot.

Katrin Lust ütles Ekspressile, et ta on otsusega ses mõttes rahul, et protsess kestis kolm aastat ja nüüd on üks verstapost ületatud. Samuti istus talle, et kohus näitas, et miljoninõuded ei lähe Eesti kohtutes läbi.