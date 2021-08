Rahakogumisplatvorm maksab sisuloojalt petta saanud jälgijatele raha tagasi

Dominique De Silva oli suutnud koguda 17 500 dollarit oma 50 000-dollarilisest eesmärgist, enne kui kampaania maha võeti ja annetajatele raha tagastust pakuti, kirjutas toofab.

23-aastane avaldas 17. juulil südamliku video, kus andis teada, et kannatab düstoonia ehk tahtmatute lihaskrampide all. "18. märts 2021 on päev, mil ma tegin otsuse, mis keeras terve minu maailma peapeale," selgitas De Silva.