Andrei Zevakini reaktsioon "Naistevahetusele": poeg tahab seksikat uut ema ja oma ema oksendas kraanikaussi

Andrei ja Robin reageerisid pühapäeval avaldunud videos episoodile, kus ajutiselt vahetasid pere Moonika ja Marina. Moonika elas koos abikaasa, tütre ja noore sugulasega üürimajas ning elas tõelist linnaproua elu. Abikaasa, kes armastab koduveini pruulida, kiitis oma kallist kaasat, nimetades teda peale kõige muu ka seksikaks, kuid ütles siis ka, et naine pole kõige taibukam.

Marina seevastu kasvatab kahte poega üksinda ning tal puudub igasugune distsipliin, sest pojad on laisad ja majapidamistöödega sugugi aidata ei taha. Marina on see, kes käib hommikul metsas erinevaid ande korjamas, mida siis poeg Janek peaks turule müüma minema. Ema teenindab poegasid edasi-tagasi ning poisid tunnevad end lihtsas majapidamises nagu kuninga kõige nuumatumad kassid.