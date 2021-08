Kas "The Crown" astub üle piiri? Seriaal toob uues hooajas ekraanile kuningliku perekonna salapäraseima suhte

Vida Press

Hetkel on käimas Briti kuninglikust perekonnast kõneleva hittseriaali "The Crown" viienda hooaja võtted. Ajalehe The Sun väitel on filmimisse kaasatud ka näitlejatar Natascha McElhone, kes hakkab kehastama prints Philipi parimat sõbrannat Penelope Knatchbulli.