Juutuuber Robin Valting paljastas, miks tema karjäär profivõrkpallurina lõppes: tekkisid erimeelsused ja probleemid

Robin usub ka seda, et talle võis saatuslikuks saada oma arvamuse intensiivne avaldamine, sest see ei meeldinud sporditegelastele, kellel oli oma nägemus. „Minu erinevus võrreldes teistega oli see, et tahtsin murekohad välja öelda ja leida mingisuguseid lahendusi. Sellepärast tekkisid aga erimeelsused ja probleemid. Nüüd mõtlen, et oleks pidanud rohkem vait olema ja oma asjadele keskenduma.“