Reedel toimub Tallinna Linnahalli kohal Eestis esmakordne drooni-show

Tegemist on uuendusliku tehnoloogilise lahendusega, kus sajad droonid tõusevad korraga õhku ja moodustavad sünkroniseeritult erinevaid kujundeid. Oma olemuselt on see nagu ilutulestik, kuid märksa keskkonnasäästlikum ning tänu täpselt juhitavatele droonidele on võimalik luua taevasse detailseid figuure ja ka liikuvaid kujundeid.

Drooni-show vaatamiseks on Linnahalli katusele loodud spetsiaalne piiratud ala, mis asub maast kõrgemal ja kust on show’le kõige parem vaatenurk. Lisaks on Linnahalli peale paigutatud kõlarid, mis mängivad droonide liikumisega sünkroonis muusikat. Samuti astub vahetult enne droonide lendu üles Eesti elektroonilise muusika lipulaev NOËP. Erilist tulede ja kujundite vaatemängu korraldab tehnoloogiaettevõte Samsung.

Piletit ürituse jaoks vaja ei lähe ja osalemine on kõigile täiesti tasuta. Linnahalli peale sissepääsuks on vaja vaid riiklikest piirangutest tulenevat tervisetõendit. Seoses Eestis kehtivate koroonapiirangutega pääseb ürituse jaoks piiratud alale vaid COVID-19 tõendi ettenäitamisel, mis tõendab inimese vaktsineeritust, negatiivset testitulemust või viiruse läbipõdemist.

Show tähistab Samsungi uute Galaxy Z Fold3 ja Galaxy Z Flip3 volditavate nutitelefonide müügiletulekut ja kuna tegemist on valdkonnas ainulaadsete seadmetega, siis on traditsiooniline ilutulestik asendatud modernsema lahendusega, mis on keskkonnasõbralikum ega häiri läheduses asuvaid lemmikloomi.

Linnahalli alale pääseb alates kella 20-st ja droonidega valgusetendus algab orienteeruvalt 21.30, kuid enne seda astub veel tasuta kontserdiga üles NOËP. Kuna droonid vajavad lennuks soodsaid ilmastikuolusid, siis võib etenduse algusaeg veel muutuda.

Rohkem infot ürituse kohta leiab Facebooki lehelt.