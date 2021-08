Neli aastat tagasi lahutas Ewan McGregor oma senisest abikaasast ja nelja lapse emast Eve'ist. Ta oli filmivõtetel kohtunud Ameerika näitlejanna Mary Elizabeth Winsteadiga – seriaali "Fargo" kolmandas hooajas olid nad peaosades. Nad mängisidki nendes seeriates paari, küll parajaid kelme. Ilmselt mõjus vastastikune keemia kaamerate ees nii haaravalt, et jätkus ka eraelus. Mõlemad jätsid oma senised elukaaslased ja kolisid kokku. Mary Elizabethi jaoks oli see kindlasti selle poolest lihtsam, et tal varem lapsi polnud. Ewanil oli aga seljataga pikaajaline abielu ning tal on neli tütart. Vanem tüdruk Clara oli juba siis 20 aastat täis ja vähemalt alguses väga vaenulik isa lahkumise ning uue naise suhtes.