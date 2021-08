Brigitte Susanne Hunt avaldas meeste omadused, mis võtavad tal jalad nõrgaks

Üks Brigitte (25) jälgijatest küsis: "Mis võtab sind põlvist nõrgaks?" Selle peale vastab Hunt, et hea lõhn mehe juures on tema jaoks väga atraktiivne. Lisaks sellele peab ta olulisteks omadusteks noormehe stiili, pikkust, viisakust, enesekindlust ning huumorisoont, mida ta mainis isegi kaks korda.

Veel avaldas Brigitte, et kavatseb Hendrikuga etenduste tuuri ära teha, jõulupidudel käia ning siis plaanib ta detsembri teisest poolest kuni aprilli lõpuni minna välismaale, kus hakata lõpuni kirjutama oma raamatut.

Peale selle on Hundil plaanis minna järgmise aasta sügisel taas Tartusse ülikooli, et õppida kas teine bakalaureusekraad või teha magistrina ajakirjandust, äri või midagi selles suunas.