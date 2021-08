Nooruke Marta Arula koos meestega musitseerimisest: olen hinges palju rohkem suur ja vana mees kui mõni suur ja vana mees ise

Marta lisas ka, et neil on bändis kõikidel teineteisega hea läbisaamine. "Meil õnneks ei ole Wiiraltis tekkinud nii-öelda gruppe. Me oleme üks kamp ja igal meie liikmel on oma ülesanne ja ka iga liikmega on mul oma side. See ongi põnev – kellega mul on laval parim klapp, kelle poole ma pöördun isikliku murega, kellega saab arutada maailma asjade üle... Meil on koos väga erinevat tüüpi inimesed ja see teeb meist hea tiimi!" sõnas Marta.