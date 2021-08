ABBA tähe Björn Ulvaeuse abikaasa Lena põeb ravimatut haigust

Björn Ulvaeus ja tema naine Lena on õnnelikult abielus olnud juba neli aastakümmet. Paaril on ka kaks ühist last. Emma Ulvaeus sündis 1982. aastal ja Anna Hydbom Ulvaeus nägi ilmavalgust 1986. aastal. Kuid vaatamata pikale ja õnnelikule abielule, on Björn ja eelkõige Lena pidanud igapäevast ja väga rasket võitlust – ravimatu haiguse leukeemia vastu.

"Alguses sa ei usu, et see on tõsi. Siis sa upud meeleheitesse, ei saa magada ja mõtled, et sured," rääkis Lena avameelselt.

Haiguse avastamine ja sellega elamine

Lena haigus algas nelja metspähkli suuruse tükiga kurgus. 2003. aastal diagnoositi naisel krooniline lümfotsüütleukeemia.

"Me lihtsalt istusime kõrvuti ja kallistasime üksteist. Kui me kabinetist väljusime, olime jahmunud. Haiguse tunnistamine on olnud pikk protsess. Alguses ma ei uskunud, et see on tõsi," avaldas Lena.

Björn Ulvaeus sõnas samal ajal: "See on kohutav. Me elame koos selle haigusega. Ma mõtlen sellele iga päev, kuid ma ei saa midagi teha. Kõige paremad hetked on need, mil ma saan unustada selle haiguse. Arstid ei oska öelda, kui palju on Lenal veel aega. Mu naine võib haigemaks jääda ja kuue kuu pärast surra, või 12 aasta pärast."

Alates haiguse teadasaamisest on nende pereelu ilmselgelt mõjutatud sellest. Björn Ulvaeus on rääkinud, kuidas tema naine koroonapandeemia ajal end kaitses, kuna leukeemia tõttu on Lena riskigrupis.

"Mu naine paneb kummikindad kätte ja maski pähe ning käib niimoodi kodu lähedal poes, hoides distantsi teistest kaaspoodlejatest. See on kõik, mis me teeme. Aeg-ajalt lapsed ja lapselapsed tulevad külla, kuid ka siis oleme väljas terrassil," räägib Björn.

Pärast diagnoosi on Lena Ulvaeus sunnitud tegema tuleviku osas raske otsuse – elada vaatamata haigusele väärikalt edasi.

"Mul pole valikut. Ma võin maha viskuda ja karjuda, kuid see ei aita," tunnistab Lena.

Björn Ulvaeus on öelnud, et hetkel tema abikaasal ei ole muid haiguse sümptomeid. Pere on Lena suurim tugi.