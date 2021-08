Riik on andnud endast parima, et suunata inimesi vaktsineerima ning paljud on sellest ka kinni haaranud. Sellest räägib fakt, et kui endale vaktsineerimise aega mitte broneerida, siis peab üldjärjeskorras veetma tunde. Vaktsiinivastased on välja toonud ka asjaolu, et valitsus sunnib neid vaktsineerima, sest nad ei saa sama vabalt reisida või meelelahutusüritustel käia. Enda valik mitte vaktsineerida ei tähenda, et sellel tagajärgi poleks.