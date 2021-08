Britney Spearsi isa on asunud rünnakule: minu tütre sõltuvused ja mentaalsed probleemid on hullemad, kui avalikkus teab!

Scanpix

Tütre Britney Spearsi eeskostja rollist loobunud Jamie Spears pole lõpetanud oma järeltulija avalikku mustamist. Vaatamata sellele, et popstaari isa näiliselt loobus tütre elu üle otsustamisest vabatahtlikult, siis kohtule esitatud paberites väidab ta, et avalikkus ei tea, milline Britney tegelikult on.