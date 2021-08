Ari Matti Mustonen: mitmed vaktsineerimisvastased on otsustanud vaktsineerida, et minu sõudele pääseda

"Siiamaani on kõik etendused väga super olnud. Me oleme praeguses olukorras asju veidi ümber planeerinud, üllatavalt hästi on kõik töötanud. Eesti inimest ei heiduta vist mitte midagi. Ma ise arvasin ka, et tuleb võib-olla vähem inimesi," nendib Mustonen.