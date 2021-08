Suri Rolling Stonesi trummar Charlie Watts

"Tohutu kurbusega peame teatama, et meie hulgast on lahkunud armastatud Charlie Watts," kirjutab tema esindaja oma pöördumises. "Ta lahkus rahulikult Londoni haiglas tänase päeva esimeses pooles olles ümbritsetuna oma perekonnast."

Muu hulgas tõdetakse pöördumises, et ta oli hea abikaasa, isa ja vanaisa. Ei jäeta märkimata, et ta oli oma põlvkonna üks suurimaid trummareid.

"Me sügavalt palume privaatsust sel raskel ajal tema perele, bändiliikmetele ja sõpradele," seisab pöördumises. Mõned nädalad tagasi teatati, et Watts jätab vahele Rolling Stonesi Ameerika tuuri selleks, et taastuda tol korral teadmata meditsiinilisest protseduurist. Varasemalt on Watts põdenud kõrivähki, millest ta paranes 2004. aastal.