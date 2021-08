Gameboy tetris oma esimesest ärevast hetkest: mu sõbranna õpetas mind suudlema

''Minu esimene eeskuju oli Viktor Tsoi. Ma olin siis väike poiss ja Viktor on läbi aegade kõige suurem venekeelne rokkmuusik. Muusika oli tal segu USA ja Londoni rokist. Vot see oli minu iidol, ma vaatasin teda nagu jumalat,'' meenutab Pavel naerdes.

Kui Pavel Tallinnasse kolis, oli ta 12-aastane ja toona oli tal 17-aastane sõbranna. ''Meie sõprus oli väga tugev. Sõbranna mõtles, et õpetab mind suudlema. Minu esimene keelega suudlus oligi selle tüdrukuga. Ma ütleks tegelikult veel seda, et üks kord ta kutsus mind matkale ja ma sain aru, et okei, seal ma kaotan oma süütuse,'' avalikustab Pavel. Mis edasi juhtus, kuula juba lähemalt videost.