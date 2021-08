Jaak Ahelik Charlie Wattsi surmast: need lood ei kõla edaspidi enam nagu Rolling Stones

"Iga surm on kõigile šokk, keegi ei oota seda. Ääretult kahju," ütles Ahelik mehe kohta, kellet lootis paranemist ja bändiga taasühinemist. Stonesi septembrisse plaanitud "No Filter" tuuri jätk pidigi saama teoks juba koos Wattsi turmmidel asendava Steve Jordaniga, sest 1963. aastal bändiga liitunud mees taastus südameoperatsioonist.

"Ta oli tegelikult Rolling Stonesi süda ja liige, kes bändi tasakaalustas, kes seda kõige paremini koos hoidis," ütles Ahelik stoilise ja rahuliku mehe kohta ning juhtis tähelepanu tõigale, et Watts oli oma naise Shirleyga koos juba enne ühe ajaloo legendaarseima muusikutekollektiiviga liitumist.

Tema sõnadele leiab kinnitust ka bändi kitarristilt Keith Richardsilt, kes lausus 1979. aastal: "Kõik arvavad, et Mick (Jagger – toim) ja Keith on Rolling Stones. Kui Charlie ei teeks trummidel seda, mida ta teeb, poleks see üldse nii. Saaksite teada, et just Charlie Watts on Rolling Stones."

Suur eeskuju trummaritele üle maailma

Kuigi Ahelik peab Steve Jordanit väga heaks asendajaks, nentis ta, et väga oluline osa Stonesist on jäädavalt kadunud: "Ükskõik, kes trumme nüüd mängib – need lood ei kõla enam nagu Rolling Stones."

"Paljude inimeste jaoks on nii, et kuni Rolling Stones tegutseb, on nemad veel noored," lisas Ultima Thule algkooseisus trumme mänginud mees ansambli kohta, mis peaks järgmisel aastal tähistama oma moodustamise 60. aastapäeva.

Aheliku sõnul oli Wattsil suur tähendus paljudele trummaritele, kuigi tegemist oli mehega, kes polnud kunagi trummimängu õppinud ning kes oli omandanud selle oskuse teiste vaatamise pealt. "Teatud inimesi on võimalik matkida, teatud inimesi mitte. Tema gruuv on unikaalne ja jäljendamatu," lausus ta.

Legendi lahkumine tõi kaastundeavalduste laviini