FOTOD | Aina julgemaks läheb! Billie Eilish näitas uut üllatavat soengut

Varasemalt on Billie tunnistanud, et kandis teismelise staarina lohvakaid riideid, sest kartis, et tema kurvikat keha võidakse inimeste poolt üleseksualiseerima hakata. Sel aastal julges lauljatar lõpuks poseerida ajakirja Vogue kaanel. Moepiibli jaoks tehtud fotoseerias kandis Billie kitsaid ja paljastavaid riideid ning antud pildid said sotsiaalmeedias ülipopulaarseks.