FOTO | Popikoon Cheri poeg Chaz sattus üle pika aja piltnike ette

Kaheksa kuud tagasi tunnistas Cher avameelses intervjuus, et see oli tema jaoks väga raske, kui Chaz otsustas 2009. aastal lõplikult oma sugu muuta. "See polnud väga minulik, et mul oli alguses probleem sellega, et Chaz on gei, kuid see kadus kiiresti," meenutas Cher 1995. aastat, kui toona veel Chastity nime kandnud Chaz tuli algselt välja lesbina. Toona väitis ta oma emale, et ei kavatse oma sugu muuta.