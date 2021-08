FOTO | Hirmuäratav vaatepilt: poolteist kuud koomas olnud lauljatar MakSim kaalub vaid 35 kilogrammi!

Nüüd on MakSim, kodanikunimega Marina Maksimova, taas omal jalul, kuid värskest videost on näha, et naine on kaotanud pea pool oma kehakaalust. Lähedaste sõnul kaalub lauljatar vaid 35 kilogrammi ning jõuetu välimus ja liikumisraskused on peamised põhjused, miks naine ei kavatse nii pea avalikkuse ette tulla.