Kanye West tegi avalduse, et muuta oma kodanikunimi kahetäheliseks

Tegemist on Kanye ammuse hüüdnimega, mida kasutavad juba praegu tema sõbrad ja ka miljonid fännid. Siiski on tegemist kentsaka sooviga, sest avalduses on märgitud, et räppar loobub ka oma keskmisest nimest, milleks on Omari, ja ka perekonnanimest, mida kannavad tema neli last.

Just see, et Kanye ei soovi kanda enam nime West on üllatav, sest räppar on terve oma karjääri vältel olnud väga uhke oma perekonna ja juurte üle. Räppar nimetas oma viimase albumi oma varalahkunud ema Donda järgi ning ta on alati avaldanud soovi omada palju järeltulijaid.

Tegemist pole järjekordse Kanye mõttesähvatusega, vaid ametlikud paberid on jõudnud juba Los Angelese kohtusse. Väljaande TMZ andmetel on vägagi tõenäoline, et kohtunik kirjutab Kanye avaldusele alla, sest Kalifornia osariigis aktsepteeritakse nimemuutusi vägagi kergekäeliselt.

Siiani kannab Westi perekonnanime ametlikes dokumentides aga Kim Kardashian, kes juba jaanuaris andis sisse lahutuspaberid, et lõpetada seitse aastat kestnud liit.