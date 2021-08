30 aastat hiljem: paljas beebi kaebas Nirvana liikmed lapsporno tõttu kohtusse!

Spencer Elden, kes on antud paljas beebi fotol, on saanud nüüd 30-aastaseks ning otsustanud asjaosalised kohtusse kaevata.

Kohtudokumentides väidab Elden, et bändiliikmed, plaadifirma ja antud visuaaliga töötanud inimesed olid temast tehtud fotot kasumi teenimise eesmärgil edasi kaubelnud ning see pilt on põhjustanud talle kannatusi. Ta väidab ka seda, et tema identiteet ja kodanikunimi on igavesti seotud alaealisena kogetud seksuaalse ärakasutamisega kaubanduslikul eesmärgil.