Signe tunnistas juulis Kroonikale, et on Tiidust lahus juba 2016. aastast. Ent ühise lapse vanematena saavat nad omavahel sõbralikult läbi. Tiit ei tõtanud tookord oma uuest kaaslasest rääkima, kuid nüüd on nende suhe avalikuks tulnud.