Kannatuste jada ei lõpe! Kirsti Timmeril söödi esikuseina auk

Kõigest paar nädalat tagasi avaldas Kisti Timmer oma kurva loo Toru SOS firmaga, kus tänu ummistusele ja torumeeste ebapädeva nõuande tõttu oli Kirsti kodu täis fekaale, vett ja kemikaalimürke. "Terve maja täitus kohutava kemikaalihaisuga, silmad hakkasid vett jooksma, nahk kipitama. Hingata ei saanud. Räige!!! Helistasin kemikaali müüva firma numbrile, vastas maaletooja, kes sai samuti šoki. Ka suure tehase peale võib seda kasutada maksimaalselt 250 milliliitrit. Minu maja jaoks oleks kõige suurem lubatud kogus olnud 50ml. Aga kuus LIITRIT! Ta teatas, et me ei tohi selles majas viibida ja sinna on kohe vaja imuritega brigaadi," kirjutas Timmer enda Facebooki postituses.