Terminaatori trummar Roland Puusepp Charlie Wattsi surmast: mul on ääretult kurb, et ka legendid on ajalised

"Charlie Wattsi surm on kahtlemata suur kaotus kogu muusikamaailmale. Leian, et selliseid igikestvaid ja legendaarseid ansambleid, nagu Rollingud, kahjuks tänapäeval enam juurde ei sünni, see pole muutunud muusikamaailmas lihtsalt enam võimalik. Seda enam on kahju, kui rockstaarid lahkuvad ja mõne aja pärast on meil neist ainult ilusad mälestused, hulgaliselt nende kingitud muusikat," ütleb Puusepp.

Tema sõnul oli Watts täiesti omanäoline trummar, kes tehes pika karjääri maailma kuulsaimas rokibändis, oli hinges samal ajal täiesti teistsugune inimene - kodupõhine ja rahulik. "Mis kindlasti silma torkab, on tema käeasend trummipulkade hoidmisel, mis on omane jazztrummaritele (traditional grip), see annab tunnistust selles, et hingelt on tegu jazzimehega, nagu ta seda ka ise väitnud on. Ta on öelnud näiteks "Rock and roll mulle ei meeldi". Rolling Stonesi kohta ütleb ta: "See on minu töö."," meenutab Puusepp, kes on alates 2003. aastast olnud Terminaatori liige.