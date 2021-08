FOTOD | Printsess Charlene sai lõpuks oma perega taasühineda, kuid kehakeel vürst Albertiga reedab nii mõndagi

Viimati nägi Charlene oma kuueaastaseid kaksikuid ja vürstist abikaasat Albertit juunikuus. Hetkel on kindel, et printsess ei naase Monacosse enne oktoobrikuud. Nimelt ei luba arstid 43-aastasel naisel reisida, sest ta käis alles hiljuti raskel operatsioonil ning teda on juba pool aastat kimbutanud ninakõrvalkoobaste põletik.

"Ma olen vaimustuses sellest, et mu perekond on minuga taasühinenud," rõkkab Charlene Instagramis ning lisab, et tütre Gabriella kentsakas tukk on tingitud sellest, et preili otsustas endale ise uue soengu lõigata. "Ma andsin endast parima, et seda päästa," naerab printsess.

Kuid värsketelt fotodelt on näha, et Charlene keskendub endiselt ainult oma lastele ning kehakeel tema ja vürst Alberti vahel on kõike muud kui soe. Nimelt on välismeedias pikalt spekuleeritud seda, et Charlene ei kavatsegi Monacosse naasta, sest abielu Albertiga on mehe salalaste tõttu jäädavalt rikutud.

Ka varem on Charlene proovinud oma mehe käpa alt põgeneda, kuid tulutult. Teadaolevalt on printsessil olnud kolm luhtunud põgenemiskatset. Ka varem on ta proovinud just Aafrikasse põgeneda, kuid siis lasi Albert teda Nice'i lennujaamas peatada.