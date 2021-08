Nagu ema, nõnda tütar! Ingrid Tõniste tütar valiti iluduskuningannaks

Iludusvõistluse korraldanud Tiina Jantson on Maria andest vaimustuses: "Juba päev varem, talendivõistluse ajal jättis tema sära žüriile sügava mulje. Finaalilavale astudes sai ta aga maksimumpunktid peaaegu kõigilt žüriiliikmetelt. Maria on tegelenud nii tantsimise kui ka modellindusega ja tunneb end laval täiesti kindlana."

Maria ise on saavutuse üle väga õnnelik. "See oli paras eneseületus, aga tulin, nägin ja võitsin," sõnab ta. Selgub, et maast madalast pole neiul ema eeskujul missiks saamise unistust olnud, see olla tekkinud tal alles hiljuti.