Ootamatu kannapööre: OnlyFans peatas sisuloojate nõudmisel plaani pornograafiline sisu eemaldada

OnlyFans lubas pornograafilise sisu ära keelata, kuna neil tekkisid komplikatsioonid enda panganduspartneritega. Aga kolmapäeval tehtud avalduses kinnitas platvorm, et need probleemid on nüüdseks lahendatud ja pangad lubasid neid toetada ükskõik, mis sisu nende kasutajad loovad, vahendas uudisteportaal WDBJ7.

Vaid nädal varem tehtud otsus pornograafia ära keelata pahandas paljusid sisuloojaid, kes ähvardasid teisele saidile kolida. Paljud sekstöötajad kolisid OnlyFansi, kui seksuaalteenuseid pakkuvad asutused kinni pandi või kokkusaamine COVID-19 tõttu oli ohtlik.

Lisaks pani hea teenistus mitmed inimesed karjääri vahetama, loobudes näiteks õpetaja või pastori ametist, et OnlyFansis raha teenida. Viimase 18 kuuga liitusid portaaliga ka mitmed eestlased, kes samuti head raha teenivad.

Sait on edukamatele kasutajatele olnud suureks tuluallikaks, kus nad teenivad iga kuu tuhandeid. OnlyFansi sõnul on neil 130 miljonit kasutajat ning kaks miljonit sisuloojat, kes on kokku teeninud juba üle viie miljardi dollari.

OnlyFansis seksuaalse sisuga kuus kümneid tuhandeid teeniv Lacy Lennon on aga portaali otsuse osas skeptiline. "Hirmutav on see, et me ei tea, mis tulevikus saab. Kust me teame, et see uuesti ei juhtu?"

Alles eile ütles endine "Vaprad ja ilusad" näitleja Maitland Ward, kes on pornot teinud 2019. aastast, et OnlyFansi otsus pornograafiline sisu on argpükslik ja nad kahetsevad seda tulevikus suurelt. Asjalood aga nii kaugele ei läinud ning sisuloojad saavad taas agaralt tööle asuda.