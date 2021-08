Argo Aderi abikaasa tunnistab pulma-aastapäeval: võin julgelt öelda, et nii rasket aastat polegi enne olnud

"Siiski, on olnud ka raskusi, nagu meil kõigil, või on keegi, kellel pole olnud suhtes kunagi ühtegi raskust? Võin julgelt öelda, et nii rasket aastat nagu oli viimane abieluaasta, polegi enne olnud. Naljakas on aga see, et mingid asjad, mis juhtuvad, teevad sind veel tugevamaks ja lähendavad veel rohkem. Naljakas ju!?" mõtiskleb Maarja sotsiaalmeedias.

"Aga ma ausalt ei tea, miks see nii on, et mind on rasked ajad niivõrd palju õpetanud ja tugevamaks teinud, et tunnen, et olen kõigeks võimeline, suudan kõike ja mul on tugev ja õnnelik abielu. Tugev ja õnnelik abielu nõuab tööd, eriti kui sul on kolme aasta jooksul kolm pisikest last, kes vajavad kogu su tähelepanu. Selleks, et hoida suhet, on vaja palju-palju teha! Ma olen õnnelik, et mul on kolm imearmsat kutti ning see abielu, mis mul on. Teen tööd edasi, et kõik toimiks ja oleksime veel tugevamad," ütleb Maarja.